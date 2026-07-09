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Геоинженерия над Тихим океаном может ослабить супер Эль-Ниньо в будущем

Геоинженерия над Тихим океаном может ослабить супер Эль-Ниньо в будущем

Группа учёных из Скриппсовского океанографического института под руководством Кейт Рик и Джессики Ван опубликовала результаты исследования, которое открывает неожиданную возможность: целенаправленное вмешательство в атмосферу над юго-восточной частью Тихого океана способно предотвратить худшие последствия сверхмощных явлений Эль-Ниньо.

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