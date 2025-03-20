"Вашингтон" во второй раз в истории клуба провел матч без удалений

"Вашингтон Кэпиталз" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом" во второй раз за свою 50-летнюю историю установил уникальное достижение, проведя игру без единого удаления в составе обеих команд.
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