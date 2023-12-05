Игрок ХК "Сибирь" Владимир Михалёв признан лучшим новичком недели КХЛ

18-летний нападающий забил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.Нападающий хоккейного клуба "Сибирь" Владимир Михалёв впервые в карьере признан лучшим новичком 13-й недели Континентальной хоккейной лиге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии