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Игрок ХК "Сибирь" Владимир Михалёв признан лучшим новичком недели КХЛ

Игрок ХК "Сибирь" Владимир Михалёв признан лучшим новичком недели КХЛ

18-летний нападающий забил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.Нападающий хоккейного клуба "Сибирь" Владимир Михалёв впервые в карьере признан лучшим новичком 13-й недели Континентальной хоккейной лиге.

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