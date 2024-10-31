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Царьград

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Ущерб по делу о сухпайках для ВС России обвиняемыми не возмещается

Ущерб по делу о сухпайках для ВС России обвиняемыми не возмещается

Ущерб в 1,3 миллиарда рублей, нанесённый Министерству обороны по делу о поставках сухпайков, не возмещается.

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