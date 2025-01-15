Мэр Львова: Ракеты сегодня утром были направлены на энергетические объекты Появились первые итоги сегодняшнего удара ВКС РФ по целям на подконтрольной киевскому режиму территории.
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Мэр Львова: Ракеты сегодня утром были направлены на энергетические объекты Появились первые итоги сегодняшнего удара ВКС РФ по целям на подконтрольной киевскому режиму территории.
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