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Журнал «Профиль»

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"Подумай о себе и своих близких": российские войска сбрасывают листовки бойцам ВСУ с призывом сдаться в плен

"Подумай о себе и своих близких": российские войска сбрасывают листовки бойцам ВСУ с призывом сдаться в плен

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" сбросил агитационные листовки на позиции украинских подразделений на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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