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SPLETNIK

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Ума Турман, Джессика Альба и Наоми Уоттс посетили показ Zimmermann

Ума Турман, Джессика Альба и Наоми Уоттс посетили показ Zimmermann

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Zimmermann. Оценить новую коллекцию бренда пришли Ума Турман, Джессика Альба, Наоми Уоттс, Сара Снук, Зои Дойч, старшая сестра Тимоти Шаламе Полин, "самая красивая девочка в мире" Тилан Блондо и дочь солиста группы U2 Боно Ив Хьюсон.

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