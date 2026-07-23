Министр Нкубе подтвердил присоединение Зимбабве к банку БРИКС

Зимбабве присоединилась к Новому банку развития БРИКС, сообщил министр Мтули Нкубе. Это обеспечит доступ к длительным кредитам для инфраструктурных и промышленных проектов в условиях ограниченного финансирования страной из-за долгов.
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