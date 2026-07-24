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Экс-пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации

Экс-пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации

Понесенные Украиной потери от эскалации конфликта не сравнимы с российскими. Об этом заявила экс-пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

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Комментарии
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Роман Орманин
ну с нашей местности много народу воюет но на кладбище у нас не много флагов стоит не то что у хозлов торчят пачками!!!!!
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