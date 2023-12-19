Шарль Мишель объявил о проведении внеочередного саммита ЕС

Шарль Мишель объявил в понедельник о проведении внеочередного саммита Европейского союза 1 февраля, чтобы попытаться договориться о пересмотре многолетнего бюджета, включая выделение средств для Украины, сообщает Reuters.
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