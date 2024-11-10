В Евросоюз, балансирующий на грани рецессии, снова пришла беда, откуда ее во второй раз не ждали: в США на президентских выборах снова победил Дональд Трамп.
Европейская депрессия
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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