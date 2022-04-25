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Пути снабжения неисповедимы

США продолжат выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорилось в ходе визита в Киев самых высокопоставленных представителей Вашингтона, посетивших украинскую столицу после начала боевых действий,— госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

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