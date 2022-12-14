Всем прекрасно известно, что звуковые волны в космосе не распространяются

С тех пор, как телескоп Джеймса Уэбба был запущен в космос, энтузиасты астрономии с нетерпением ждали очередной серии удивительных изображений, время от времени публикуемых учеными, работающими с этой обсерваторией.
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