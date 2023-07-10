Начальник Генерального штаба ВС РФ поставил задачу организовать системную работу по выявлению и уничтожению стартовых позиций ударных средств ВСУ

Предварительно генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении 9 июля четырех баллистических целей.
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