Топ-10 предметов, которые нельзя хранить в шкафу под кухонной мойкой Ирэн ОрлонскаяВ современных кухнях, где каждый квадратный сантиметр ценится, под раковиной стало привычным местом для хранения различных кухонных принадлежностей и чистящих средств.
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