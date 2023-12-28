Топ-10 предметов, которые нельзя хранить в шкафу под кухонной мойкой Ирэн ОрлонскаяВ современных кухнях, где каждый квадратный сантиметр ценится, под раковиной стало привычным местом для хранения различных кухонных принадлежностей и чистящих средств.