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Эксперт по ЖКХ Бондарь: скрытые устройства воруют электричество в обход счетчика

Эксперт по ЖКХ Бондарь: скрытые устройства воруют электричество в обход счетчика

Когда каждый киловатт на счету, порой разворачиваются настоящие детективные истории. Представьте себе обычный дом или офис, где люди живут своей повседневной жизнью, не подозревая, что стали жертвами хитроумной схемы по обману при учете электричества.

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