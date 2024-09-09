Потрясающая азиатская архитектура — От средневековых японских замков до небоскребов

Азия удивляет своими контрастами, в том числе и в архитектуре. На фоне высоченных современных высотных строений величественно стоят древние замки, и творческий взгляд художника не может упустить такую игру контрастов.
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