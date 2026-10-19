Житель Купчино, оставивший пятилетнего сына без средств на содержание, накопил долг по алиментам в 568 тысяч рублей — и теперь отправится в колонию строгого режима на пять лет.
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