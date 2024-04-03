"Ударный бросок на Запад": Армия РФ прорвалась к окраинам Уманского: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 апреля 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине, к утру 3 апреля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта спецоперации, Обзор событий: Донецкое направление: СМИ: "Ударный бросок на Запад": Армия РФ прорвалась к окраинам Уманского.
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