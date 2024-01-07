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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмметт – о Волкановски: «Алекс – хороший парень. Однажды он дал подержать мне пояс и сказал: «Это то, за что ты борешься»

«Бои Алекса в легком весе? Он был №1 P4P. Парень заслужил уважение. Пусть делает все, что хочет. Волк очень активен и двигается между дивизионами.

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