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Подмосковный завод представил машину для обработки самолетов от обледенения

Подмосковный завод представил машину для обработки самолетов от обледенения

В комплексе «Крокус Экспо» проходит 12-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. Завод «Элемет» из Электрогорска представил на ней инновационную машину для противообледенительной обработки самолетов.

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