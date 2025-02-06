Подмосковный завод представил машину для обработки самолетов от обледенения

В комплексе «Крокус Экспо» проходит 12-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. Завод «Элемет» из Электрогорска представил на ней инновационную машину для противообледенительной обработки самолетов.
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