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Закон и Порядок

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Многие тоскуют по СССР, но никто не тоскует по РСФСР

Многие тоскуют по СССР, но никто не тоскует по РСФСР

Читатель из Сибири рассказывает про советские крестьянские семьи. В городах было получше, в нацреспубликах — тоже терпимо, а вот сельская местность РСФСР как погрузилась в непролазную нищету после 1917, так и не вылезала из неё до середины 1970-х годов.

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