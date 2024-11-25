Economist: 70 процентов украинских военных готовы уступить территории ради мира

Многие военные ВСУ готовы к территориальным уступкам России, чтобы прекратить военные действия.Журнал Economist сообщает о том, что многие солдаты ВСУ готовы уступить часть украинских территорий, если это поможет заключить мир.
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