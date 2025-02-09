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Снайпер ВС РФ выстрелом из СВД в темноте сбил гексакоптер «Баба-Яга»

Снайпер ВС РФ выстрелом из СВД в темноте сбил гексакоптер «Баба-Яга»

Снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» точным выстрелом уничтожил украинский тяжелый дрон «Баба-Яга», передает агентство РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск «Днепр» с позывным Пес.

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