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Стубб поддержал удары по Wildberries: МИД России вспомнил Гитлера

Стубб поддержал удары по Wildberries: МИД России вспомнил Гитлера

Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» в Киеве высказался об ударах Вооруженных сил Украины по складам Wildberries и другим объектам на территории России.

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