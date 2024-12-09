В Тульской области продолжается строительство домов для работников ОПК

В Тульской области продолжают строить жилье для работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом стало известно в ходе встречи первого заместителя губернатора Михаила Пантелеева с представителями "Промсвязьбанка".
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