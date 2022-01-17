Птица в доме и черная кошка: в народные приметы сейчас верят почти треть россиян

Птица в доме и черная кошка: в народные приметы сейчас верят почти треть россиян

Дочерние компании Сбера СберСтрахование и СберСтрахование жизни в ходе опроса в городах с населением более 500 тысяч человек выяснили, что в народные приметы сейчас верят почти треть россиян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх