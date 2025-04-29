Долг платежом красен: Россия стала для Китая настоящей палочкой-выручалочкой

Здравствуйте, мои дорогие читатели. С 2014 года при оголтелой антироссийской политике запада, когда против нас начали вводить уйму санкций, и особенно после начала СВО, китайские партнёры стали для России основным направлением деятельности.
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