С каждым днем покупки через мобильные приложения становятся все более популярными. Это удобный способ приобретать товары и услуги, не выходя Продолжить чтениеПравила безопасности при совершении покупок через мобильные приложения The post Правила безопасности при совершении покупок через мобильные приложения appeared first on SPB Balt Synd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)