Тренд на профилактику: в МЧС Москвы рассказали, что изменилось в их работе

От модели наказания при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в МЧС перешли к модели предупреждения, об этом на пресс-конференции, организованной при поддержке «Мосинформ», сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Бобров.
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