Депутаты ГД предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»

В России могут учредить медаль ордена «За доблестный труд». Соответствующее обращение на имя помощника президента РФ, председателя комиссии при президенте по государственным наградам Дмитрия Миронова 1 мая направили парламентарии Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов.
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