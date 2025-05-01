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Депутаты ГД предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»

Депутаты ГД предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»

В России могут учредить медаль ордена «За доблестный труд». Соответствующее обращение на имя помощника президента РФ, председателя комиссии при президенте по государственным наградам Дмитрия Миронова 1 мая направили парламентарии Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов.

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