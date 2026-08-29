Сотни велосипедистов проехали по ночной Калуге в рамках "Велоночи" 2026

Вечером 28 августа в Калуге прошёл традиционный праздничный велопробег "Велоночь-2026". Накануне Дня города сотни велосипедистов разных возрастов стартовали с площади Старый Торг, проехали по кольцевому маршруту по ночным улицам города и вернулись к месту старта.
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