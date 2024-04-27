Чем жили. Главная угроза для здоровья астраханцев – базары и спирт

Ведущий рубрики - Сергей Синюков Вновь суббота, и мы проявляем любопытство, интересуясь – а чем жили предки в такое же время, только много лет назад? Открываем подшивку «Астраханских губернских ведомостей» за апрель 1915 года, морща лоб, вычитываем.
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