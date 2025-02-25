Директор предприятия «навалил» кучу мусора в районе Читы

Прокуратура Черновского района привлекла директора предприятия к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за создание несанкционированной свалки на улице Солдатский тупик в Чите.
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