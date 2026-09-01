Чистякова рассказала о родах в США и поддержке Поперечного

Полина Чистякова, жена комика Данилы Поперечного, рассказала о своих родах в США. В видеоролике на YouTube она поделилась подробностями процесса, присутствии доулы и Поперечного, а также новорождённой дочери Мишель, которая не получила травм.
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