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Царьград

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Чистякова рассказала о родах в США и поддержке Поперечного

Чистякова рассказала о родах в США и поддержке Поперечного

Полина Чистякова, жена комика Данилы Поперечного, рассказала о своих родах в США. В видеоролике на YouTube она поделилась подробностями процесса, присутствии доулы и Поперечного, а также новорождённой дочери Мишель, которая не получила травм.

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