В Румынии объявлено эпидемиологическое предупреждение

В Румынии введено состояние эпидемиологической готовности из-за роста числа случаев гриппа. По словам министра здравоохранения Александра Рафилэ, за семь дней было зарегистрировано больше случаев по сравнению со средним показателем за аналогичный период за последние пять лет.
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