В Румынии объявлено эпидемиологическое предупреждение

В Румынии введено состояние эпидемиологической готовности из-за роста числа случаев гриппа. По словам министра здравоохранения Александра Рафилэ, за семь дней было зарегистрировано больше случаев по сравнению со средним показателем за аналогичный период за последние пять лет.