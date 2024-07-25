Фрегат Адмирал Горшков поддержит группировку ВМФ России в Средиземном море

В среду, 24 июля, фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил трансатлантический переход и, миновав Гибралтарский пролив, вошел в Средиземное море.
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