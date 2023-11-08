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Экс-замглаве «Ленобллеса» Лагоде грозит 22 года колонии за взятку и отмывание денег

В апреле его заключили под стражу. Василеостровский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношения Леонида Лагоды, обвиняемого по статьям «Мошенничество», «Растрата», «Отмывание денежных средств» и «Получение взятки».

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