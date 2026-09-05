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Царьград

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SHOT выявил кишечную палочку в пюре «Столовой №1» Петербурга

SHOT выявил кишечную палочку в пюре «Столовой №1» Петербурга

В «Столовой №1» в Санкт-Петербурге обнаружено превышение микробного загрязнения в блюдах. Специалист Ольга Огаркова назвала причины.

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