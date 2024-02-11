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Станция в Арктике за 1 млрд: Палатки ужаснули Путина - показываем, что внутри теперь

Станция в Арктике за 1 млрд: Палатки ужаснули Путина - показываем, что внутри теперь

По словам журналиста, каждый раз при посещении полярных станций он испытывал "испанский стыд". Да и какие иные чувства могут возникнуть, когда видишь, что на третьем десятке XXI века российские исследователи в ущерб своей работе вынуждены заниматься выживанием.

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