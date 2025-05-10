Украинцы ждут российский «Орешник»: если полетит, то куда?

В украинских кулуарах ходят слухи, что Зеленский всё таки разозлил российского президента Путина регулярными провокациями, поэтому американцы в лице своей дипмиссии в Киеве, будучи в курсе происходящего, опубликовали предупреждение о том, что Украину ждет жесткая массированная атака.