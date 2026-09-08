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Путин и Трамп провели телефонный разговор после визита спецпосланников США

Путин и Трамп провели телефонный разговор после визита спецпосланников США

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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