Путин и Трамп провели телефонный разговор после визита спецпосланников США

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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