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Пожар на площади 3,6 тысячи "квадратов" охватил крышу школы в Тюмени

Пожар на площади 3,6 тысячи "квадратов" охватил крышу школы в Тюмени

МЧС России Крупный пожар вспыхнул на крыше школы в Тюмени, огонь охватил площадь 3,6 тысячи квадратных метров.

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