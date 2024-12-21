Пушилин заявил о беспрецедентных темпах строительства дорог в ДНР

ТАСС/Дмитрий Ягодкин С момента вступления Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России наблюдаются беспрецедентные темпы строительства новых дорог и восстановления старых, заявил глава региона Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии