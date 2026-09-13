Кушнер: США нужно содействовать выработке подходящего решения по Украине

Задачей США в урегулировании конфликта на Украине является содействие выработке решения ситуации, которое будет устраивать как Москву, так и Киев.
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