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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️ В чатах и пабликах Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах «Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе уже вычисляют», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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