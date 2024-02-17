Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️ В чатах и пабликах Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах «Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе уже вычисляют», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.