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Царьград

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У жителя Кстова нашли переделанный в боевой пистолет

У жителя Кстова нашли переделанный в боевой пистолет

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в отношении 54-летнего жителя Кстова. В ходе осмотра его жилья были найдены оружие и восемь патронов.

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