Geena Davis Made Her TV Acting Debut On A Short-Lived Dabney Coleman Sitcom

Geena Davis got an early TV break opposite Dabney Coleman on a short-lived NBC sitcom, where she also stepped behind the scenes to write an episode.
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