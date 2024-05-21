Вышел первый в мире смартфон, который можно сложить в три раза

Презентация стала событием в мире мобильных устройств На выставке SID 2024 в Сан-Хосе в США китайская компания TCL представила революционное устройство – первый в мире 7,85-дюймовый складной смартфон с двойной линией сгиба.
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