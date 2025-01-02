В Германии заявили, что Маск пересек "границы допустимого"

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который в скором времени будет работать в администрации избранного президента США Дональда Трампа, в последнее время несколько раз резко высказывался в адрес высокопоставленных политиков Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии